77% працівників кажуть, що ШІ тільки збільшив їхнє робоче навантаження

20 августа 2024 г., 17:35

+11

голос Tweet

Генеративний штучний інтелект просувається як інструмент для підвищення продуктивності та надання людям можливості досягати більшого з меншими ресурсами. Згідно з даними McKinsey цього року 85% керівників або зробили цю технологію обов'язковою, або заохочують її використання. Проте багато працівників відчувають себе пригніченими додатковим робочим навантаженням і складнощами, які вона приносить.

Останнє дослідження Upwork, в якому взяли участь 2500 керівників вищої ланки, штатних працівників і фрилансерів у США, Великобританії, Австралії та Канаді, показало, що керівники покладають великі надії на здатність штучного інтелекту підвищити ефективність роботи. 96% керівників вищої ланки очікують, що використання інструментів АІ підвищить загальний рівень продуктивності їхньої компанії. Однак для багатьох працівників шлях до цього не є очевидним, а дехто вважає, що штучний інтелект може навіть ускладнити їхню роботу.

81% керівників вищої ланки повідомили, що за останній рік вони очікували, що працівники збільшать продуктивність за допомогою інструментів штучного інтелекту (37%), розширять свої навички (35%), візьмуть на себе ширше коло обов'язків (30%), повернуться в офіс (27%), працюватимуть з більшою ефективністю (26%) і працюватимуть більше годин (20%).

Водночас працівники відчувають навантаження, що зростає. 71% вигоряють, а майже дві третини (65%) повідомляють, що їм важко справлятися зі вимогами роботодавців, що зростають. Втім рівень вигорання відрізняється серед представників різних поколінь і статей. 83% представників покоління Z (1997-2012 рр. народження) кажуть, що вигоріли, порівняно з 73% міленіалів (1981-1996), 71% представників покоління X (1965-1980) і 58% бебі-бумерів (1946-1964). Жінки (74%) повідомляють, що відчувають більше вигорання, ніж чоловіки (68%). Кожен третій працівник каже, що, швидше за все, звільниться з роботи протягом наступних шести місяців через вигорання або перевтому.

Хоча 69% керівників вищої ланки визнають, що знають про те, що працівники намагаються відповідати вимогам продуктивності, 84% переконані, що їхні компанії цінують добробут працівників більше, ніж продуктивність. Більшість керівників вважають, що їхні компанії перейшли до більш гнучких моделей роботи (90%) і що в них запроваджені практики, які допомагають працівникам зрозуміти, як їхня робота пов'язана зі стратегічними цілями вищого рівня (94%).

Значно менше штатних працівників погоджуються з тим, що їхній роботодавець ставить на перше місце добробут (60%), хоча більшість погоджується з тим, що вони отримали можливість працювати більш гнучко (73%) і з більшою чіткістю щодо стратегічних цілей (80%). Таке сприйняття має вплив. Працівники, які вважають, що їхня компанія ставить продуктивність вище за добробут, частіше відчувають себе перевантаженими роботою принаймні час від часу (73% проти 56%).

Швидкість і масштаби впровадження генеративного ШІ здивували навіть найбільш далекоглядних технологів. Послання лідерам було чітким: АІ стане їхнім інструментом для підвищення продуктивності, ефективності та вилучення економічної цінності.

І керівники впевнені в позитивному зв'язку штучного інтелекту з продуктивністю. 96% керівників вищої ланки кажуть, що очікують, що використання інструментів штучного інтелекту підвищить загальний рівень продуктивності в їхніх компаніях. Проте менше третини цих керівників (26%) мають навчальні програми зі штучного інтелекту для своїх працівників, і лише 13% повідомляють про добре реалізовану стратегію використання штучного інтелекту.

Більшість випадків використання АІ, схоже, відбувається знизу вгору. Причому працівники відіграють провідну роль у цьому процесі. Тепер керівники прагнуть спрямувати цей ентузіазм. Серед підвищених вимог, які керівники висунули до працівників за останній рік, вимога використовувати інструменти штучного інтелекту для підвищення продуктивності праці очолює список (37%). Вже 39% компаній вимагають від співробітників використовувати інструменти штучного інтелекту, а ще 46% заохочують їх використовувати ці інструменти, але не зобов'язують їх робити це обов'язково.

Хоча 81% керівників компаній, які впровадили штучний інтелект, повідомляють про підвищення продуктивності праці за минулий рік порівняно з 42% керівників компаній, які цього не зробили, багато керівників незадоволені тим, наскільки ефективно штучний інтелект впроваджується в операційну діяльність. Кожен другий керівник в компаніях, що використовують АІ, вважає, що їхня компанія відстає від конкурентів (51%) і що загальний рівень продуктивності їхньої робочої сили застопорився через брак навичок і адаптації співробітників (50%).

Працівники так само захоплені потенціалом штучного інтелекту, як і їхні керівники: 65% вважають, що ці технології можуть підвищити продуктивність. Однак це не завжди узгоджується з тим, що вони відчувають на роботі.

Майже половина (47%) працівників, які використовують АІ, кажуть, що не знають, як досягти підвищення продуктивності, якого очікують їхні роботодавці. Понад три з чотирьох (77%) стверджують, що інструменти штучного інтелекту знизили їхню продуктивність і збільшили робоче навантаження принаймні в одному випадку. Наприклад, учасники опитування повідомили, що вони витрачають більше часу на перегляд або модерацію контенту, створеного штучним інтелектом (39%), витрачають більше часу на навчання використання цих інструментів (23%), і тепер їх просять виконувати більше роботи (21%). 40% працівників вважають, що їхня компанія вимагає від них занадто багато, коли мова йде про АІ.

Керівники можуть підливати масла у вогонь, переоцінюючи готовність своїх працівників. 37% керівників вищої ланки в компаніях, які використовують АІ, заявили, що їхні працівники мають «високу» кваліфікацію і добре володіють цими інструментами. Але тільки насправді 17% співробітників повідомили про такий рівень кваліфікації та комфорту. 38% працівників навпаки кажуть, що відчувають себе пригніченими через необхідність використовувати штучний інтелект на роботі.

Це не перший випадок, коли ми бачимо, що технології на ранніх стадіях розвитку дають низькі результати в плані продуктивності. Парадокс продуктивності ілюструє, що протягом всієї сучасної історії праці технологічний прогрес часто випереджав зростання продуктивності робочої сили. Хоча логічно припустити, що інтеграція передових технологій повинна підвищити ефективність і продуктивність, реальність часто показує іншу історію.

Економіст Роберт Гордон задокументував уповільнення продуктивності праці в США з 1970-х років на тлі експоненціального технологічного зростання. Підтримуючи цю думку, його колега Роберт Солоу пожартував: «Ви можете побачити комп'ютерну еру скрізь, окрім статистики продуктивності».

Цей парадокс продуктивності виникає з кількох причин: крута крива навчання, пов'язана з новими технологіями, відсутність інвестицій у розвиток робочої сили поряд з технологіями, а також часта невідповідність між технологіями та бізнес-процесами. Як наслідок, багато організацій стикаються з тим, що очікуване зростання продуктивності, пов'язане з технологіями, затримується або зменшується.

Впроваджуючи нову технологію – незалежно від того, наскільки вона захоплива і сповнена потенціалу – без оновлення організаційних систем і моделей, ми ризикуємо створити навантаження на продуктивність: працівники, які мають ще одне завдання, ментально, практично і систематично не здатні використовувати цю технологію для досягнення очікуваних переваг. Ми ризикуємо зіткнутися з ще одним парадоксом продуктивності з генеративним АІ, якщо не переосмислимо наші підходи до роботи.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір