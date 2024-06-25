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Sergey Petrenko

40 млрд дол. може стягнути з Apple Єврокомісія

25 июня 2024 г., 17:25

Єврокомісія формально висунула звинувачення проти Apple у порушенні вимог Digital Markets Act в частині обмеження права розробників пропонувати користувачам альтернативні способи оплати та взагалі виводити їх за межі App Store.

Якщо розгляд звинувачень закінчиться не на користь компанії, Apple може бути оштрафована на суму до 10% від глобального обороту – тобто приблизно 38 млрд дол. за даними 2023 року.

Утім, Apple вважає, що вже усунула можливі претензії ще до набуття DMA чинності на початку цього року. Тож будемо не поспішаючи дивитися на перебіг розгляду.

40 млрд дол. може стягнути з Apple Єврокомісія

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