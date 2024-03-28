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Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 133 вибухонебезпечний предмет

28 марта 2024 г., 8:35

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що протягом доби 27 березня піротехнічні підрозділи залучалися 133 рази. Виявлено, вилучено і знешкоджено 533 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 0 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 236,33 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 28 тис. 085, Київщині – 9 тис. 840, Донеччині – 11 тис. 052, Миколаївщині – 7 тис. 373, Херсонщині – 11 тис. 188, Чернігівщині – 5 тис. 335, Сумщині – 3 тис. 238, Черкащині – 1 тис. 791.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 477 тис. 796 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 948 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 271 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 122 тис. 725 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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