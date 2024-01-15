29-річний хакер з Миколаєва інфікував сервери американської компанії та видобув 2 млн дол. у криптовалюті

15 января 2024 г., 15:25

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У ході міжнародної операції правоохоронці провели обшуки та припинили діяльність 29-річного хакера з Миколаєва. Починаючи з 2021 року, чоловік заражав сервера однієї з найбільших світових компаній у сфері електронної комерції. Спочатку він «зламав» 1500 облікових записів дочірньої компанії. Для цього зловмисник застосовував власноруч розроблене програмне забезпечення автоматичного підбору паролів – так званий «брутфорс».

Використовуючи скомпрометовані облікові записи, хакер отримав доступ до управління сервісом. Надалі фігурант створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення хакер створив понад один мільйон віртуальних комп’ютерів.

Встановлено, що за більш як два роки злочинної діяльності чоловік вивів на підконтрольні електронні гаманці майже 2 млн дол. у криптовалюті, що в еквіваленті становить понад 75 млн грн.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР оперативники «Департаменту кіберполіції» та слідчі «Нацполіції» спільно з колегами з «Європолу» провели санкціоновані обшуки у приміщеннях фігуранта на території Миколаєва. Вилучено комп’ютерну техніку, банківські та SIM-картки, електронні носії інформації та інші докази протиправної діяльності.

На території Нідерландів «Європолом» було створено спеціальну робочу групу для аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. «Європолом» надано допомогу у блокуванні електронних гаманців фігуранта з наявними на них активами.

Слідчі «Нацполіції» відкрили кримінальне провадження за ч.5 ст.361 «Кримінального кодексу України» (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Тривають слідчі дії.

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