16-дюймовый ноутбук ROG Zephyrus M16 оснащен процессором Intel Core i9-11900H

Tweet ASUS Republic of Gamers (ROG) представила ноутбук ROG Zephyrus M16, который оснащен 16-дюймовым дисплеем в ультратонком корпусе 15-дюймового ноутбука. Отмечается, что его габариты на 5% меньше, чем в прошлогодней версии 15-дюймового Zephyrus M15 (GU502). Со всех четырех сторон дисплей обрамляет ультратонкая рамка толщиной 4,6 мм. Этому достижению способствовала новая конструкция шлейфа дисплея, которая позволила выполнить нижнюю рамку столь же тонкой, как и остальные. В результате эта конструкция обеспечивает соотношение экрана к площади крышки 94%. Панель ноутбука отличается высокой частотой обновления (165 Гц) и разрешением WQHD при времени отклика 3 мс. Технология адаптивной синхронизации Adaptive-Sync устраняет эффект разрыва кадра и делает игровой процесс еще более плавным, синхронизируя частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Ноутбук также удовлетворит высокие требования разработчиков мультимедийного контента, ведь дисплей откалиброваны в заводских условиях и сертифицированы Pantone как гарантирующий достоверность цветов непосредственно «из коробки». Полное покрытие цветового пространства DCI-P3, который используется в кинематографической отрасли, означает расширенную палитру цветов, тогда как максимальная яркость в 500 кд/м2 позволяет пользователям комфортно работать даже в условиях яркого солнечного света. Технология Dolby Vision динамично настраивает визуальные эффекты, делая изображение более насыщенным и ярким. С ее помощью разработчики контента могут создавать и редактировать свои видеоматериалы и трансляции в формате, который обычно используется профессиональными студиями. Соотношение сторон 16:10 создает дополнительное пространство для меню и панелей инструментов по вертикали, добавляет удобства в повседневной работе. Более комфортным становится также просмотр веб-страниц и процесс создания контента геймплей. Процессор Core i9-11900H в максимальной конфигурации работает на частоте до 4,9 ГГц, обеспечивая чрезвычайную производительность. Эта восьмиядерная модель поддерживает выполнение 16 потоков одновременно. Благодаря усовершенствованной конструкции корпуса и эффективному охлаждению лимит мощности процессора достигает 80 Вт (45 Вт при активации дискретной видеокарты). Чтобы еще больше повысить производительность ноутбука в многозадачном режиме, объем его оперативной памяти можно расширить до 48 ГБ (поддерживаются модули памяти DDR4-3200). В состав системы входит и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ. В новом Zephyrus M16 используется видеокарта GeForce RTX 3070. Эффективное охлаждение и технологии ROG Boost позволяют графическому процессору работать на тактовой частоте до 1390 МГц с лимитом мощности 80 Вт. Технология Dynamic Boost предоставляет дополнительные 20 Вт мощности, когда нагрузка на процессор уменьшается, что обеспечивает еще более высокую графическую производительность. Как и остальные чипы серии GeForce RTX 30 графический процессор GeForce RTX 3070 для ноутбуков создан на новейшей архитектуре Ampere с улучшенными вычислительными блоками: RT-ядрами второго поколения, тензорными ядрами третьего поколения и обновленными потоковыми мультипроцессорами. Они поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и современные технологии искусственного интеллекта. Кроме того, они совместимы с фирменными технологиями NVIDIA, в частности Reflex (предназначена для измерения и уменьшения задержки отображения) и Broadcast (активация спецэффектов во время стриминга). Комплекс интеллектуальных технологий охлаждения, реализуется в ноутбуках серии ROG, гарантирует баланс высокой производительности, тихой работы и оптимальных показателей температуры в тонком и легком корпусе. Жидкий металл, используемый в качестве термоинтерфейса процессора, снижает его температуру на 10° C по сравнению с обычной термопастой. Шесть тепловых трубок отводят тепло от центрального и графического процессоров к расположенным на краю корпуса радиаторам с плотным оребрением, где оно выводится наружу парой вентиляторов Arc Flow. Каждый из вентиляторов Arc Flow оснащен 84 лопатками специальной аэродинамической формы, которая помогает усилить поток воздуха и одновременно снизить турбулентность и, следовательно, шум. Когда температура в корпусе падает ниже 50° C, система охлаждения останавливает вентиляторы, становясь полностью бесшумной. Технология самоочищения препятствует накоплению пыли в системе охлаждения. Требования к работе системы охлаждения изменяются в зависимости от задачи, поэтому пользователям предлагается несколько режимов (Silent, Performance, Turbo), адаптированных на различные ситуации. Пользователи могут переключаться между этими режимами вручную комбинацией клавиш или автоматически с помощью предустановленных профилей. Доступные через утилиту ROG Armory Crate профили позволяют пользователям сравнивать отдельные игры и программы с режимами работы, световыми эффектами и другими системными настройками. Профили активируются запущенной программой, что обеспечивает быструю смену настроек для разных задач. ROG Zephyrus M16 — это по-настоящему портативный ноутбук толщиной 19,9 мм с массой 1,9 кг. Для аккумулятора емкостью 90 Вт·ч заявлено до 10 часов воспроизведения видео в автономном режиме, а технология быстрой зарядки позволяет зарядить его до 50% за 30 минут. И хотя для максимальной производительности необходим полноразмерный адаптер, ноутбук может справиться с повседневной работой, работая от компактного адаптера питания Type-C. Конструкция Zephyrus M16 включает 8279 отверстий в крышке, через которые видно мерцающую призматическую пленку. А устойчивое к сбору отпечатков пальцев покрытие магниево-алюминиевого корпуса помогает ноутбуку прекрасно выглядеть. Покрытие «софт-тач» рабочей поверхности призвано обеспечить прохладу и комфорт в зоне размещения рук. Обновленный шарнир 180° ErgoLift при открытии крышки поднимает заднюю часть ноутбука, что позволяет расположить клавиатуру под удобным углом для набора текста, дает вентиляционным отверстиям больше места для втягивания воздуха и позволяет направленным вниз динамикам выдавать более громкий звук. Крышку ноутбука можно установить под любым углом до 180°. Акустическая система Zephyrus M16 включает шесть динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos. Два дополнительных высокочастотных динамика и два сабвуфера с функцией устранения резонанса улучшают воспроизведение высоких частот и басов. Каждый сабуфер состоит из двух динамиков, которые слегка смещены относительно друг к другу, чтобы гасить вибрации соседнего динамика, уменьшая нежелательный резонанс. Трехмерный микрофонный массив предлагает режимы записи, оптимизированные для различных сценариев. Кардиоидный режим захватывает источники звука непосредственно перед ноутбуком, делая голос пользователя громким и четким для потоковой передачи и общения в чате. Всенаправленный режим улавливает звук со всей комнаты, что позволяет привлечь к разговору всю группу. Сочетание этих двух режимов в стерео-режиме открывает широкие возможности записи для создания музыки. Чтобы улучшить голосовой чат, усовершенствованная функция двустороннего интеллектуального шумоподавления удаляет нежелательные звуки как из входного, так и из исходного звука. В ее настройках можно установить фильтрацию шумов только для определенных программ, например коммуникационных утилит, чтобы не влиять на внутриигровые звуки. Используя вычислительные возможности центрального процессора, а не видеокарты, технология интеллектуального шумоподавления практически не создает никакого влияния на скорость игры. Большое количество современных интерфейсов оценят творческие профессионалы. К порту Thunderbolt 4 может быть подключено два монитора формата 4K с частотой обновления 60 Гц или один монитор 8K. Этот порт, выполненный как разъем USB-C, также предоставляет возможность пользователям заряжать ноутбук от соответствующих адаптеров. Отдельный порт USB-C и пара USB-портов Type-A предоставляют гибкость в подключении периферии и других устройств. Встроенный модуль Wi-Fi 6 подключает к более быстрым беспроводным сетям, имеется и разъем Ethernet. Устройство чтения карт памяти microSD упрощает доступ к мультимедийным файлам с камер и других устройств. Клавиатура новинки имеет знакомую раскладку в стиле «десктопных» клавиатур, а уровень шума при нажатии клавиш не превышает 30 дБ. В этой модели размер тачпада увеличен на 20% по сравнению с предыдущим поколением ноутбуков ROG. Встроенные веб-камеру и считыватель отпечатков пальцев удобно использовать для входа в систему. Традиционные камеры используют или технологию 2DNR, которая анализирует отдельные кадры для фильтрации шума, или технологию 3DNR, что анализирует кадры последовательно, чтобы улучшить точность воспроизведения движущихся объектов. Zephyrus M16 сочетает в себе обе технологии, чтобы изображение пользователя выглядело лучше даже в условиях низкой освещенности. Считыватель отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания удобен в работе с функцией Windows Hello. Он на короткое время кэширует отпечаток пальца пользователя, когда тот включает ноутбук, а затем автоматически выполняет вход в систему с соответствующим аккаунтом.

