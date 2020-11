Главная » Блоги » Александр Пацай Александр Пацай 12 комментариев про iPhone 12 Pro 10 ноября 2020 г., 17:45 +11

голос Tweet Человек, как известно, слаб, и поэтому я не смог устоять перед возможностью купить новый iPhone с бесплатной рассрочкой и кэшбеком по Apple Card, всего за чуть больше $40 в месяц. В предыдущей заметке я долго сам для себя разбирался с разными моделями и модификациями, и взвешивал «за» и «против» разных функций, размеры устройств и их доступность в разные даты. После некоторых страданий я все-таки уговорил себя на iPhone 12 Pro цвета Pacific Blue, которым и пользовался последние несколько недель. За это время у меня накопилось некоторое количество впечатлений (их тоже 12, как и номер модели), которыми я с вами и делюсь. Это не будет перечисление характеристик и возможностей устройств, а именно мои наблюдения и комментарии о тех или иных деталях, на которые я обратил внимание. На iPhone 12 Pro я переехал с iPhone 11 Pro, при переезде с других моделей ваши впечатления могут отличаться. Дизайн Внешний вид устройства – то, что видит покупатель еще до того, как включил устройство, только вынув его из коробки. Возврат Apple к «прямоугольному» дизайну эпохи iPhone 4-5 мне нравится, хотя я слышал немало жалоб и комментариев на тему «ничего нового придумать не могут». Как известно, новые решения придумывают те, у кого старые плохие. Да, Apple начала с «обмылочного» дизайна в первых моделях своих телефонов, но iPhone 4, и последовавшие за ним iPhone 4s/5/5s/SE, как мне кажется, были вершиной видения Джобса. Этот дизайн, по сути, стал неувядающим, судя по тому, насколько долго многие фанаты держались за последние iPhone SE. Настолько сохраняющих актуальность дизайнов в мире не так много, и разбрасываться ими довольно глупо. Тот же классический дизайн Porsche 911 узнаваем всегда и под любым углом, несмотря на более полсотни лет истории и модернизации модели. Конечно, дизайн не может замирать на месте, он требует модификаций и улучшений, но классические формы потому и называются «классическими», потому что они остаются с нами и всегда узнаваемы. Так я отношусь и к дизайну новых моделей iPhone – возврат к переосмысленному классическому дизайну, с соответствующими улучшениями и доработками. И с дизайном именно 12 Pro Apple все сделала правильно. Есть и практический эффект – со стола этот телефон поднимать проще, чем 11 Pro. Правда, не могу не отметить два важных момента, связанных с новым «старым» дизайном. – Одно важное отличие с классическим дизайном 5/SE – это выступ камеры сзади. Из-за этого телефон все еще не может лежать ровно на столе, и это меня все еще бесит. И даже родные чехлы Apple все равно имеют небольшую рамку вокруг блока объективов, что не дает чехлу лежать ровно, и у перфекционистов это может вызывать приступы раздражения. – Небольшой парадокс с традиционным фактором «лежит в руке». Возможно, это прозвучит странно, но мне показалось, что по сравнению с предыдущим поколением «обмылков», iPhone 12 Pro в руке воспринимается более уверенно. В том смысле, что держится в руке лучше, и шансов выскользнуть из руки меньше. Но при этом ощущается менее комфортно, именно за счёт прямоугольных кромок. И поскольку телефон гораздо больше, чем iPhone SE, то и кромки еще сильнее чувствуются в ладони за счёт этого. Ну, и отпечатки пальцев с кромок устройства вы будете пытаться стереть всегда. Это станет вашим новым хобби, пока не купите чехол. Но помните, что прятать такой красивый телефон в чехол – это преступление, а отпечатки ваших пальцев уже остались на телефоне! Кстати, за две недели ношения телефона без чехла на стальном корпусе не появилось царапин, что вообще удивительно. Еще меня удивил тот факт, что антенна для mmWave стандарта не сделана «заподлицо» с остальным корпусом: то есть проводя пальцем по корпусу, хорошо её чувствуешь. Примерно как чувствуешь отсутствие Джони Айва, который, уверен, заставил бы всех сделать эту антенну вровень с поверхностью корпуса. Впрочем, я и сам осознаю, что я придираюсь, да и вообще эта проблема актуальна только в США, где есть стандарт 5G mmWave. Фото Возможности фотоаппарата на сегодня я считаю одной из главных функций в смартфоне, по крайней мере для себя. Это хорошая возможность документировать для себя свои же воспоминания, не полагаясь только на память. Пока что удается использовать это как оправдание для того, чтобы часто менять телефон, хотя я надеюсь, что через 1-2 года эта гонка улучшений камер сбавит свои темпы. Вычислительная фотография, как известно, не грех, и в этом плане комбинация улучшений самих объективов и сопроцессора Neural Engine в iPhone 12 (всех моделях) доставляет. За счет нового Smart HDR 3 фотографии получаются более четкими, на них меньше шума, на них больше детализации, они более контрастны, а тени получаются более естественными. Определение того, что находится в кадре – еще более агрессивный механизм вычислительных улучшений, но пока что желания отключить его у меня не возникло. Благодаря датчику LIDAR камера фокусируется в разы быстрее, чем в предыдущей модели. Ночные фотографии получаются хорошо, и для этого в принципе ничего не надо делать: я неоднократно сталкивался с тем, что фотографии, сделанные в автоматическом режиме, выглядят лучше, чем когда я пытаюсь крутить настройки. Сверширокоугольная камера меньше деформирует объекты в кадре, и вообще, несмотря на то, что аппаратно камера осталась той же, что и в iPhone 11 Pro, благодаря процессорным мощностям iPhone 12 Pro вытягивает гораздо больше информации, чем предыдущая модель. Реально как будто совершенно другая камера, со снимками, которые не стыдно и показать. (11 Pro vs 12 Pro) Вот фото на сверширокоугольную камеру в очень темном помещении, со штатива, с длинной выдержкой. iPhone 11 Pro так не умеет: В какой-то момент словил странный баг, который больше всего похож на ошибку в ПО. Внезапно при попытках съемки в ночном режиме стали получаться очень шумные фотографии, а сама съемка при длинной выдержке в 5-10 секунд прерывалась примерно на 2-3 секунде. Перезапуск приложения камеры не помог, поэтому я перезапустил телефон, и проблема ушла. (С ошибкой и без) Портретный режим Хорошие новости – портретный режим в новых iPhone теперь умеет благодаря датчику LiDAR лучше обнаруживать края ушей у котов. Плохие – что всякие кисточки на ушах у котов, а также усы в портретном режиме Neural Engine все еще не по зубам, и поэтому фотографии пушистых питомцев лучше делать не в портретном режиме (или же снимать их обычным фотоаппаратом). Но вообще фотографии в портретном режиме получаются с гораздо более качественно определенными краями в сложных местах, и с более точным определением расстояния. Хочется снимать и снимать: В процессе я обнаружил странный эффект, и я не знаю, то ли у меня руки кривые, то ли надо винить бету iOS, но у меня в портретном режиме, особенно в условиях слабой освещенности фотографии оказывались недостаточно резкими. Вряд ли это моя разбалованность резкостью обычных фотографий, обработанных с помощью Deep Fusion, просто обратил внимание. Возможно, что поскольку я фотографировал сам с помощью селфи-палки под названием «правая рука», то фокусное расстояние было не самое подходящее: Видео По видео iPhone давно и серьезно впереди конкурентов, и с добавлением Dolby Vision HDR в новых iPhone этот отрыв уже стал неприличным, как и с производительностью процессоров. Особенно на экране iPhone 12 Pro снятые им же видео выглядят очень круто и «сочно». Я не до конца разобрался, как именно работает HDR в видео, понял только то, что это другая технология, нежели в фото, и количество цветов и оттенков может достигать 700 млн. Передача цветов в ситуациях типа рассвета или заката становится гораздо более плавнее и естественней. Я даже одно такое видео залил на YouTube, можно посмотреть: Правда, с воспроизведением вне iPhone пока что все не так гладко. С одной стороны, версия Dolby Vision в iPhone – это самая новая версия Profile 8.4, построенная на формате HLG (hybrid log-gamma), что обеспечивает «обратную совместимость» с SDR. По сути, видео с iPhone – это 10-битный файл с дополнительными метаданными Dolby Vision, что позволяет проигрывать видео в SDR на дисплее, который поддерживает только SDR. Однако, пока что я столкнулся со следующими проблемами после того, как залил видео на YouTube: В приложении YouTube на iPhone 12 Pro видео отказывается проигрываться

На Маке в браузерах воспроизводится, но без HDR, потому что экран не тот

На Samsung Galaxy S9 почему-то воспроизводится в HDR со скоростью примерно 5 кадров в секунду

У некоторых пользователей и в браузерах, и в приложениях видео проигрывается то с компрессией, то без HDR, то с засветкой. Вот ссылка этого видео в iCloud, актуальна до 9 декабря. В идеале надо смотреть на устройствах, поддерживающих современные форматы Dolby Vision HDR. Короче, похоже, что интернету и другим устройствам еще надо подтянуться с поддержкой этого формата. К сожалению, реальность такова, что многие устройства, которые сейчас поддерживают Dolby Vision, скорей всего, этот новый Profile 8.4 никогда не научатся показывать, но хотя бы смогут показывать SDR-версию. Пока что же самый простой способ делиться такими видео – конвертировать их в SDR, что делает их уже не такими прекрасными. Ну и надо учитывать, что эти видео в формате 4K 60 кадров в секунду занимают довольно много места (почти 14 минут у меня весили более 5,5 ГБ), так что лучше брать iPhone с большим количеством памяти, если планируете много снимать видео в этом формате. Экран С экраном забавная тема, потому что я не знаю, как это объяснить. Формально, если взять сравнение iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro на сайте у Apple, за исключением небольших изменений в разрешении экрана, характеристики идентичны. Но при этом одно и то же фото будет выглядеть чуть иначе, если рассматривать его одновременно на 11 Pro и 12 Pro. Фото (снятое на 12 Pro) на его же экране будет смотреться немного светлее при одинаковом уровне яркости экрана, если попытаться описать этот эффект. Не думаю, что это можно передать фотографией двух устройств, лучше смотреть вживую. Интересно, что в комбинации с улучшениями фотографий в iPhone 12, благодаря этому можно даже словить wow-эффект. По крайней мере, я его испытал, когда в первый день я взял оба телефона, и пошёл на прогулку. Я сфотографировал двумя телефонам в облачный день с заходящим солнцем дерево на склоне холма, и на экране 12 Pro фото выглядело гораздо более чётче и ярче, чем тот же объект на экране 11 Pro. Но заметить это можно, только держа оба телефона перед собой одновременно, когда сразу несколько факторов производят этот эффект. (просто фото Космоса) Про отсутствие 120 Гц в экранах iPhone могу сказать только то, что я набираю этот текст на iPad Pro, у которого эти 120 Гц есть в виде технологии Pro Motion, и пытаюсь сравнить это с iPhone 12 Pro, прокручивая туда-сюда экраны с текстом. Если вглядываться и стараться это заметить, то ограничения отрисовки при быстрой прокрутке текста начинаешь даже не то, чтобы видеть, но чувствовать. Наверняка, когда в следующем году Apple выпустит iPhone c поддержкой отрисовки 120 Гц, мы все скажем «ну наконец-то, а то сколько же можно мучаться». Но пока что экраны у iPhone хороши, iOS отрисовывает контент стабильно качественно, без торможений и с хорошими анимациями, и неудивительно, что Apple не стала делать 120 Гц приоритетом в этом релизе. 5G Я по-прежнему остаюсь скептиком того, насколько пользователям прямо сейчас нужен новый стандарт связи в смартфонах. Покрытие 5G в США оставляет желать лучшего (а во многих странах его и до сих пор нет), и на места с поддержкой 5G я натыкался в самых разных и неожиданных местах, в то же время не находя его в местах, где я бы его ожидал – например, в одном из самых популярных мест Филадельфии. И даже там, где я его находил, зачастую скорость оставляла желать лучшего: Да, отдельно надо отметить, что значок 5G на экране телефона совсем не означает, что телефон в данный момент использует именно этот канал связи. Значок только показывает, что рядом есть сеть 5G. iOS сама, по какому-то определенному разработчиками алгоритму, решает, когда переключиться на него; это сделано для экономии аккумулятора. С одной стороны, такая забота о пользователе полезна, а с другой стороны воспринимается как небольшой обман: сигнал есть, а телефон подключен к LTE. Для желающих, конечно, есть возможность отключит этот алгоритм, и заставить телефон все время использовать 5G при наличии сигнала. Но вообще вся эта история с 5G мне напоминает период разворачивания 4G LTE: когда находил его, то было существенно быстрее и это сильно влияло на пользовательские ощущения, по сравнению с 3G. Сейчас вроде бы наличие 5G тоже радует, но не так сильно, потому что особо разницы и не замечаешь. Поскольку у меня оператор T-Mobile, то у меня не было возможности попробовать супербыстрый mmWave, на котором обещают скорость до 4Гбит. Но вот удалось поймать более почти 500Мбит на суб-6ГГц диапазоне: Замечательно, конечно, но куда мне такая скорость? И до этого 100-Мбитных скоростей на LTE хватало и для закачки музыки, и для просмотра видео, а кроме «быстрее-быстрее-быстрее» операторы пока что никаких других сценариев предложить не могут. Зато все, включая Apple, рассчитывают на то, что благодаря хайпу вокруг 5G начнется апгрейдный цикл телефонов в слегка подзастывшем рынке смартфонов, поэтому имеем то, что имеем. Я еще и места без связи умею находить, а они говорят «5G, 5G, 5G»: LiDAR Про LiDAR в новых iPhone я могу сказать, что для меня это был один из основных факторов покупки iPhone 12 Pro вместо обычного iPhone 12. Я рассчитывал на то, что участие LiDAR поможет в фотографии (в портретном режиме, и особенно ночью), и это действительно так, как я уже упоминал выше. Сценарии сканирования трехмерных объектов или помещений пока что выглядят больше интересной игрушкой, чем чем-то полезным. Вот, например, скриншот из трехмерного скана iPad на столе: Чтобы хорошо просканировать в 3Д комнату со всеми объектами в ней, надо вообще неплохо так побегать по комнате, заглядывая в разные места под разными углами. А, главное, пока непонятно зачем. Надеюсь, что у Apple есть какой-то план для использования этой технологии, и мы просто до стадии реализации пока еще не дошли. MagSafe Пока что у меня нет четкого мнения по поводу этого новшества – нужно посмотреть на аксессуары, которые начнут выходить у сторонних производителей после того, как они включат свою фантазию. Например, магнитная держалка-зарядка в машину выглядит полезной штукой, а вот родная зарядка MagSafe меня в восторг не привела. В основном потому, что, в отличие от обычной беспроводной зарядки, поднимая телефон со стола, от телефона еще нужно эту магнитную зарядку отцепить. Держится она там за счет магнитов хорошо, просто стряхнуть её не получится. Но зато телефон можно удобно использовать, заряжая его через MagSafe, в отличие от большинства других беспроводных зарядок. Правда, его можно использовать, и заряжая через кабель. Но также я готов поспорить с тем, что стоило этот новый стандарт называть MagSafe. Концептуально идея MagSafe в свое время заключалась в обеспечении безопасности (Safe) ноутбука путём крепления шнура с помощью магнита (Mag). Соотвественно если кто-то цеплялся за шнур питания MacBook Pro, он отсоединялся и предотвращал падение ноутбука – обеспечивал безопасность устройства. Из того, что я успел попробовать, к безопасности новый MagSafe не имеет никакого отношения: зацепив ногой за такой шнурок, вместе с магнитом на пол улетит и телефон. Но на столе я пока его оставил: заряжаю AirPods на нем, и даже иногда Samsung Galaxy. А почему бы и нет? Я еще купил прозрачный кейс, но он, как и раньше, держится в первую очередь не за счет магнита, а за счет натягивания на само устройство. Apple в описании рассказывает про «магическое прищелкивание и отщёлкивание» чехла к телефону, но никакого другого способа, кроме как затолкать телефон в чехол, все равно нет, и магниты вторичны. Но магнитная зарядка к чехлу крепится так же хорошо, как и к телефону. Производительность Каждый год все обозреватели пишут о том, что новый iPhone быстрый, и в этом плане этот год ничем не отличается. iPhone 12 (обычные и Pro) – это первое поколение iPhone с 5 нм процессорами A14, и телефон ощущается очень-очень быстрым. Проблема, наверно, только в том, что iPhone 11 Pro тоже не был медленным телефоном, и чтобы заметить эту разницу, нужно очень хорошо всматриваться и специально что-то там сравнивать. Я обратил внимание, что загружается iPhone 12 Pro гораздо быстрее, чем iPhone 11 Pro, но это не та операция, которую придется часто делать пользователям. А чтобы заметить разницу в работе с приложениями, мне пришлось положить рядом два устройства и запускать приложения на них одновременно. Многие, особенно тяжелые приложения, загружаются чуть быстрее на 12 Pro, а некоторые приложения попроще – примерно одинаково. Но самый важный вывод, который можно сделать из производительности процессора: то, что этот телефон прослужит очень долго и не будет восприниматься медленным. Важно отметить также, что с развитием систем типа Neural Engine, которые становятся все мощнее и все востребованней в работе iPhone, тактовая частота процессора или баллы синтетических тестов становятся менее актуальными. Аккумулятор Не могу сказать, что заметил особую разницу во времени работы от заряда, по сравнению с iPhone 11 Pro. Сейчас, правда, и время такое, что особо никуда не походишь и не поездишь, большую часть времени проводишь дома, а там есть другие устройства, которые «снимают нагрузку» с телефона. Тесты скорости при подключении к сетям 5G точно хорошо поджирают батарейку, и если отключить автоматический алгоритм использования 5G, то батарейка точно будет разряжаться быстрее, чем в предыдущей модели. Вот день, когда я поехал в Филадельфию ближе к вечеру немного потестировать камеру. Три часа навигации, фото, видео и тесты 5G так выглядят на индикации использования аккумулятора: Цена и объем памяти Приятная часть в этом году – то, что Apple в «про» модели при той же стартовой цене воткнула минимум 128 ГБ памяти. Я купил модель именно с таким объемом памяти, так как мне обычно больше не надо. До переезда с 11 Pro на 12 Pro на телефоне у меня было занято около 95 ГБ, но это я практически не занимался оптимизацией используемого пространства. Чтобы не продолжать эту порочную практику, перед переездом на новый телефон, я удалил немножко барахла, и оказалось, что у меня содержимое телефона занимает около 60 ГБ. Оплачивать дисковое пространство в облаке по деньгам примерно то же, что и покупать телефон с большим объемом памяти, но у «облака» есть еще свои дополнительные преимущества. Содержимое коробки Я, как типичный «яблофил», конечно же, особо не заметил отсутствие зарядки и наушников в коробке, хотя обратил внимание на симпатичную маленькую коробку с новыми iPhone. Действительно, за много лет покупок различных гаджетов у меня этих зарядок с разъёмами microUSB, и c USB-A, и с USB-C полно, и уже пару лет я новые, кажется, даже не вынимал из коробки. То же самое касается и наушников. Я понимаю, что в реальном мире могут быть пользователи, которые покупают себе смартфон впервые, или меняют Android на iPhone, или же у них просто нет дома блока питания с портом USB-C. Подозреваю, что в Apple решили, что это те «щепки», которые летят при рубке леса, и ими можно пожертвовать: на фоне стоимости телефона за 700-1000 долл. 20 долл. за зарядку это такая мелочь. При этом то, что Apple не отказалась в iPhone от Lightning, и не перешла на USB-C, меня, честно говоря, только порадовало. Я помню, когда Apple перешла с 30-пинового iPod-разъема на Lighting, мне пришлось купить сразу несколько шнурков Lightning-USB для того, чтобы обеспечить возможность зарядки в нескольких местах: дома, на работе, в машине, и тд. Так и сейчас, я представил себе, во скольких местах у меня дома «торчат» шнурки с Lightning, и подумал, что я точно не хотел бы сейчас заниматься массовой заменой их на USB-C. Тем более, что в некоторых местах дома у меня шнур Lightning заканчивается USB-C, в некоторых – USB-A, и заменять их будет той еще головной болью. Так что пусть уж лучше пока остаётся как есть, меня это точно устраивает. Резюмируя это большое количество букв: стоит ли переходить с 11 Pro на 12 Pro? Спору нет, iPhone 12 Pro – мощное, быстрое, очень красивое и многофункциональное устройство, и если на секунду забыть о 12 Pro Max, то это лучшее устройство и лучший iPhone на сегодня. Но я склоняюсь к тому, что ответ на вопрос скорее нет, чем да, многие изменения не такие значительные, если не считать нового дизайна. Только если вы хотите всегда иметь самую последнюю и самую лучшую модель, да и то в этом случае стоит подумать еще о варианте с iPhone 12 Pro Max. Там, судя по обзорам, в случае с ограниченным освещением улучшения камеры еще более заметны, чем в сравнении 11 Pro vs 12 Pro. Правда, в этом случае вам придётся мириться с тем, что надо носить с собой телефон размером с доску для сёрфинга, а я после эксперимента с 11 Pro Max что-то не уверен, что у меня есть такое желание. Да и вообще (продолжаю я себя уговаривать), выбор, по сути, между «отличнейшей» камерой в iPhone 12 Pro, и «лучшей» камерой в iPhone 12 Pro Max. Возможно, большой размер все-таки этого не стоит. Или стоит? 